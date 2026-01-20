Голяма част от длъжниците към община Бобов дол са физически лица

Основно физически лица попадат в 20-те процента, които не са платили данъците си в община Бобов дол. От отдел „Местни приходи“ към кметството отчитат, че събираемостта на данъците и таксите е около 80%. Значителна част от непогасените задължения са на физически лица, докато почти всички от юридическите са били по-изрядни данъкоплатци и са платили дължимото.

От общинската администрация се надяват, че и през 2026 година бобовдолци ще проявят необходимата отговорност и ще платят своите данъци в установените срокове. Добрата новина за всички тях е, че размерът на данъчните промили остава непроменен спрямо предходната 2025 година.

„Лицата, които имат непогасени задължителния от предходни години, могат да ги заплатят още сега на касите в община Бобов дол. За длъжниците, които продължават да не погасяват задълженията си и след старта на новата кампания, ще бъдат обмислени мерки за принудително събиране съгласно законовите процедури. Новата кампания ще започне през месец февруари, като гражданите ще бъдат своевременно уведомени“, коментираха пред репортер на „Струма“ от общинската администрация в миньорския град.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ





