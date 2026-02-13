Голямо количество акцизни стоки без бандерол иззети при полицейска операция в Перник

В рамките на проведена специализирана полицейска операция по противодействие на престъпления, свързани с акцизни стоки, служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при ОДМВР – Перник иззеха голямо количество акцизни стоки без бандерол.



Около 16:30 ч. в четвъртък на паркинг в кв. „Мошино“ в гр. Перник, полицейските служители извършили проверка на лек автомобил марка „Фолксваген“, управляван от 21-годишен местен жител. В хода на извършената проверка в автомобила били установени акцизни стоки без наличен акцизен бандерол.

В последствие били предприети процесуално-следствени действия, при които били извършени претърсвания и изземвания в жилище в Перник и гараж на територията на гр. София, ползвани от лицето. В хода на извършените действия са установени и иззети 504 броя електронни димни устройства без акцизен бандерол, 31 броя флакони с диазотен оксид (райски газ), 164 броя кутии с приспособления за употреба на диазотен оксид, 17 броя неистински банкноти с номинал 50 лева, както и около 8 килограма нарязан тютюн без акцизен бандерол.

Младежът е задържан за срок до 24 часа по реда на Закона за МВР. Същият е познат на органите на реда с предходно нарушение – управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 234, ал. 1 от Наказателния кодекс. Работата по случая продължава под надзора на Районна прокуратура – Перник.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА