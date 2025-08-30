Голям банкет на сурвакарската група „Центъро“ събра стотици в село Крупник

В навечерието на Младежкия събор в село Крупник една от колоритните кукерски групи в общината – сурвакарската група „Центъро“ – вдигна голям празничен банкет. Стотици кукери, приятели и жители на селото споделиха радостта и емоцията от общото веселие в петъчната вечер.

Гостите бяха посрещнати с богата трапеза, приготвена от майстора кулинар Иван Костов. Настроението поддържаше обичаният в целия регион оркестър „Живко бенд“, който изправи всички на крака с дълги хора и жизнерадостни мелодии.

Както всяка година, така и сега, организаторите се погрижиха за безупречна организация. Сред гостите на празника бяха кметът на община Симитли Апостол Апостолов, депутатът Стефан Апостолов, кметът на Крупник Александър Равначки, кметският наместник на Сушица Георги Митрев, общински съветници и много приятели на групата.

Традицията, която събира и пази духа на общността. За сурвакарската група „Центъро“ най-важното е не само веселбата, а съхранената традиция. Кукерите са символ на обичая да се прогонват злите сили и да се посреща новата година с надежда за здраве и плодородие. Те са предвестници на доброто, на новото начало и на благоденствието.

Летните сбирки, като тази, също вече са част от живата традиция – повод всички да се съберат, да споделят радост и да покажат, че празникът не е само обичай, а и начин на живот. Именно в това е силата на кукерството – да обединява поколения, да пази духа на селото и да предава на младите ценността на българските обичаи.

Тази година празникът имаше и благотворителна кауза – организаторите поставиха кутия за дарения в помощ на 19-годишната Валентина от Симитли, която се бори със сериозно заболяване. Събраните средства ще подпомогнат за нейното лечение, а жестът на съпричастност още веднъж показа, че в основата на кукерската традиция стои силното чувство за общност и взаимопомощ.





