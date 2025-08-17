Голям гаф! Забравени документи разкриват детайли за срещата в Аляска

Документи с печат на Държавния департамент на САЩ, намерени в петък сутринта в бизнес центъра на хотел в Аляска, разкриват неизвестни досега и потенциално чувствителни подробности за срещите на 15 август между президента Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Анкъридж. Документите са публикувани от американското National Public Radio (NPR).

Осемте страници, които изглежда са били изготвени от американски служители и са били оставени случайно, съдържат точни местоположения и часове на срещата, както и телефонни номера на служители на американското правителство.

Около 9 часа сутринта в петък трима гости на хотел „Капитан Кук“, четиризвезден хотел, разположен на 20 минути от съвместната база Елмендорф-Ричардсън в Анкъридж, където се срещнаха лидерите на САЩ и Русия, От медията са намерили документите, оставени в една от обществените принтери на хотела. От NPR са прегледали снимки на документите, направени от един от гостите, чиято самоличност не се разкрива, тъй като гостът се страхува от репресии, се посочва в публикацията.

На първата страница от отпечатания пакет е разкрита поредицата от срещи за 15 август, включително конкретните имена на стаите в базата в Анкъридж, където ще се проведат. Разкрива се също, че Тръмп е имал намерение да подари на Путин специален подарък.

„От президента на САЩ до президента Путин“, се посочва в документа, „Американска пластика на белоглав орел“, която е предназначена за бюро.

В събота (16 август) заместник-прессекретарят на Белия дом Анна Кели е отхвърлила документите като „много странично меню за обяд“ и е заявила, че оставянето на информацията на обществен принтер не е нарушение на сигурността. Държавният департамент на САЩ не е отговорил на исканията за коментар.

На страници 2 до 5 от документите са изброени имената и телефонните номера на трима американски служители, както и имената на 13 американски и руски държавни лидери. В списъка са посочени фонетичните произношения на имената на руски делегати, очаквани на срещата на върха, включително „г-н президент ПУ-тин“.

На страници 6 и 7 е описано как ще бъде сервиран обядът на срещата на върха и за кого. Менюто, включено в документите, посочва, че обядът ще се проведе „в чест на Негово Превъзходителство Владимир Путин“.

Схемата на местата показва, че Путин и Тръмп е трябвало да седят един срещу друг по време на обяда. Тръмп е трябвало да бъде заобиколен от шестима официални лица: държавният секретар Марко Рубио, министърът на отбраната Пийт Хегсет и началникът на кабинета на Белия дом Сюзи Уайлс от дясната му страна, и министърът на финансите Скот Бесент, министърът на търговията Хауърд Лутник и специалният пратеник за мисии за мир Стив Уиткоф от лявата му страна. Путин е трябвало да седи непосредствено до министъра на външните работи Сергей Лавров и помощника на президента по външната политика Юрий Ушаков.

По време на срещата в петък обядът очевидно е бил отменен. Но според документите, той е трябвало да бъде обикновен, от три ястия. След зелена салата световните лидери са щели да се насладят на филе миньон и палтус олимпия. За десерт е трябвало да бъде сервирана крем брюле.

Джон Майкълс, професор по право в Калифорнийския университет в Лос Анджелис, който изнася лекции по национална сигурност, твърди, че документите, намерени в принтера на хотела в Аляска, разкриват липса на професионална преценка при подготовката за среща с висок залог.

„Това ми се струва като още едно доказателство за небрежността и некомпетентността на администрацията“, заявява Майкълс. „Просто не се оставят неща в принтерите. Толкова е просто.“

Отпечатаните документи са най-новият пример за поредица от нарушения на сигурността от страна на служители на администрацията на Тръмп. По-рано тази седмица членове на чат група на правоприлагащите органи, в която участваха членове на Американската имиграционна и митническа служба (ICE), добавиха случаен човек към разговор за текущо издирване на осъден за опит за убийство. През март ръководтели на националната сигурност на САЩ случайно включиха журналист в чат група за предстоящи военни удари в Йемен. ИА „Фокус"






