Голям интерес в ж.к. „Еленово“ към информационната среща на Община Благоевград за подмяна на отоплителни уреди

Община Благоевград проведе поредна информационна среща за разясняване на реда и условията за кандидатстване по проекта за подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи.

Събитието предизвика голям интерес сред жителите на квартал „Еленово“. Общински експерти представиха подробно сроковете, реда и изискванията за кандидатстване за безплатна подмяна на печки и котли на твърдо гориво с по-екологични решения като климатици, термопомпи и печки на пелети.

По време на срещата участниците имаха възможност да задават въпроси и да получат съдействие на място при попълване на необходимите формуляри за участие в програмата. Бяха обсъдени основните предимства на различните екологични варианти за отопление, както и практическите стъпки за преминаване към по-чисти и устойчиви енергийни решения.

В рамките на проекта възможност за кандидатстване имат всички домакинства, които желаят да заменят отоплителните си уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи. Ограничение е предвидено единствено за фотоволтаичните системи за собствено потребление (до 4 kW), комбинирани с климатик – за тях могат да кандидатстват само енергийно бедни домакинства, които са получавали помощ за отопление през последния или текущия отоплителен сезон.

Подробна информация за условията за кандидатстване, както и необходимите образци на документи, е публикувана на официалната интернет страница на Община Благоевград: https://blagoevgrad.bg/header-menu/proekt-podobriavane-kachestvoto-na-atmosferniia-vuzduh.

Следващата информационна среща, на която ще бъдат представени детайли за безплатната подмяна на отоплителни уреди, ще се състои на 5 ноември 2025 г. (сряда) в Пенсионерския клуб в кв. „Струмско“.

Проектът за подмяна на отоплителните уреди има за цел да намали замърсяването на въздуха, причинено от битовото отопление, да подобри качеството на атмосферния въздух и да създаде по-здравословна и приятна среда за живот на жителите на община Благоевград.