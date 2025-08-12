Голям пожар в Черна гора доведе до принудителна евакуация

Голям горски пожар в Черна гора доведе до принудителна евакуация.

Повече от 20 пожарни коли са били мобилизирани да се борят с огъня. Пламъците застрашиха приют с бездомни кучета, но благодарение на бързата намеса на огнеборците, всички те са били спасени, предава Нова. Помощ в гасенето оказа и Хърватия, която изпрати свой самолет. В района на Подгорица също се борят с мащабен пожар. Властите в Сърбия обещаха да изпратят противопожарен хеликоптер.

След седмици на жега и суша, силни ветрове разпространяват огъня из целите Балкани.





