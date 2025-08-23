Голям пожар избухна в Сливен

Голям пожар гори в местността „Св. Георги“ в Сливен. Сигналът за инцидента е подаден в 12:43 часа.

Огънят е обхванал значителна площ, гори борова гора. Няма засегнати къщи. На място са изпратени пет екипа на пожарната, предава Нова. В гасенето са се включили и горски служители. Екипи на РУ Сливен осигуряват периметъра. В гасителните дейности активно се включват и доброволци.

На място са директорът на Регионалната дирекция ПБЗН комисар Денчо Чомаков и началникът на Районната служба ПБЗН Сливен. Причините за възникването на пожара тепърва ще се изясняват.





