Голям пожар избухна в текстилно предприятие в Троян

Складове, пълни с текстил, са се запалили в сряда сутрин в Троян. По неофициална информация пожарът е възникнал в предприятие, което произвежда възглавници и спално бельо. Димът е гъст, черен и се стеле над целия град. По информация на Нова пет екипа на пожарната в Ловеч и Троян гасят огъня. Няма данни за пострадали хора.

На място са и кметът на общината, заместник-кметът Райковски, директорите на РСПБЗН-Троян и РДПБЗН-Ловеч. Взети са всички необходими мерки за предотвратяване разрастването на пожара.

Към мястото пътува и екип на лаборатория за изследване на въздуха. Към настоящия момент няма опасения във връзка със здравето на хората, съобщават от Общината.