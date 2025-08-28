Пожар пламна в боровата гора над Якоруда, спряха влака Добринище – Септември, вдигнаха огнеборци от 3 града срещу огнената стихия

Голям пожар пламна в боровата гора над Якоруда. Огънят избухна в ранния следобед днес на 2 км над града и заради силния вятър пламъците бързо обхванаха големи площи. За овладяването на огнената стихия бяха изпратени 6 екипа пожарникари – 3 от Якоруда, два от Разлог и един от Банско, служители от горските стопанство в Якоруда, Белица, Елешница и доброволци, както и 2 водоноски от община Разлог.

Пожарът е в посока село Юруково, а не към Якоруда, научи „Струма“ от свои източници. В огнения фронт няма вили и къщи. Около 16 часа бяха изгорели близо 100 дка борова гора. Тактиката на пожарникарите да заградят огъня проработи. Първо бе ограничен в единия край, след което усилията за овладяване на пожара продължиха. На място беше и кметът на Якоруда Мехмед Вакльов, който координираше действията.

„Огънят е далече от града, но духа много силен вятър. В гасенето участват пожарникари, горски служители и около 300 доброволци, които са разпръснати. Надявам се до вечерта да го овладеем. Не съществува опасност за хората и населените места”, заяви за „Струма“ кметът на Якоруда.

Заради пожара в участъка бе спряно движението на влака Добринище – Септември, тъй като огънят е в близост до железопътната линия. От БДЖ съобщиха, че пътниците ще бъдат превозени с автобус.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА






