Голям пожар край Сунгурларе, евакуираха дом за възрастни хора

Голям пожар гори край Сунгурларе. Огънят, избухнал около 22:00 часа в петък, се разрастна и достигна до Стара планина. Пожарът е върхов и вече наближава до селата Славянци и Скала. На място в гасенето на пожара участват десет пожарни екипа. В борбата с огъня се включи и военен хеликоптер, като се очаква и пристигането на втори.

40 души от Дома за възрастни хора в село Славянци са евакуирани, съобщиха от Община Сунгурларе. Кметът на града инж. Димитър Гавазов заяви, че се очаква пътят към село Славянци да бъде затворен заради ниска видимост.

„Цялата противопожарна техника на общината в момента е на терен. Участват и служители на горското стопанство в Карбонат, но пожарът вече не може да се гаси с човешка сила”, каза пред Нова Гавазов.

Две винарни в района на пожара са спасени от пламъците.

По думите му огънят е обхванал площ от около 2700 декара. Все още няма опасност за жителите на село Славянци, но ситуацията е динамичва и се наблюдава. Кметът е свикал кризистния щаб и се взимат решения спрямо динамиката, обстановката и посоката на вятъра.





