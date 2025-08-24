Голям пожар лумна в района на село Сенокос

Голям пожар лумна в гората над село Сенокос. Сутринта пламъци обхванаха труднодостъпна местност „Негован“, което затруднява гасенето. Огънят се развива в труден терен, а техниката трудно достига до мястото.

Община Симитли набира доброволци , които да помогнат на противопожарните екипи. Всички желаещи могат да се включат – екипите очакват доброволците при мандрата в селото, за да бъдат организирани действията.

Кметът на община Симитли Апостол Апостолов координира с екипите, работата по овладяване на огнената стихия и обезопасяване на района.





