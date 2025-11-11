Голям празник е днес! Вижте кой има имен ден!

На 11 ноември Православната църква чества светците Мина, Виктор и Викентий.

Днес имен ден празнуват всички с имената Мина, Виктор, Викентий, Минчо и производните им!

Свети Мина е закрител на жените, техните деца и семейства, както и на сираците, бездомните, народните лечители, знахарите, воините и хората, поели на дълъг път. По тази причина днес майките се молят пред иконата на светеца за здраве и благоденствие.

Св. Мина бил войник в Египет. За вярата след мъчения бил посечен с меч в 296 година при Диоклетиан и Максимиан. Той изповядвал християнската вяра и служил във войската, разположена в Котуанската област, под началството на военачалника Фирмилиан. По това време в Рим царували заедно двамата нечестиви царе Диоклетиан и Максимиан (284-305 г.). Те издали указ да се предават на мъчения и да се убиват всички християни, които не се покланят на идолите. Според указа вярващите в Христа навсякъде били принуждавани да извършат идолски жертвоприношения. Тогава блаженият Мина, като не желаел да гледа това бедствие и почитането на бездушните идоли, оставил воинското си звание и се оттеглил в планините, в пустинни места. Той сметнал, че е по-добре да живее със зверовете, отколкото с хора, които не познават Бога. Свети Мина дълго време се скитал в планините и пустините, поучавайки се в Божия закон, с пост и молитва очиствайки душата си и служейки ден и нощ на единия истински Бог. Така изминало доста дълго време.

Според народните представи Свети Мина е бил господар на вълците, които трябвало да пуска и да прибира. Неговият празник бележи средата на така наречените „Вълчи празници“ – от Архангеловден (8 ноември) до Коледни заговезни (14 ноември) – времето, в което вълците бесуват. От днес започват „Вълчите празници“, след които настъпват най-дългите нощи. По това време хората довършвали всички започнати ремонти, поправяли огради и запушвали процепите, през които можели да се промъкнат тенци, караконджули и други зли сили.