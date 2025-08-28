Голям празник на 28 август: Има забрана

Богородица се смята за покровителка на жените, децата и майчинството.

На 28 август по стар стил се отбелязва Успение на Пресвета Богородица, известен още като Голяма Богородица. Това е един от най-големите християнски празници, посветен на смъртта (успението) на Божията майка.

В България празникът се отбелязва на 15 август. Въпреки това, по стара традиция, датата 28 август все още се свързва с празника, особено от по-възрастните поколения и в някои църкви, които все още следват Юлианския календар.

На 28 август почитаме и паметта на преподобния Мойсей Мурин. Той е почитан като покровител на престъпниците и бил известен разбойник, който по-късно станал монах.

Празнуват всички с името Моисей.

Забраните включват консумацията на червено вино и червени храни поради символиката на празника. Жените също се молят за рожба, като се спазват специфични традиции и обичаи за празника.





