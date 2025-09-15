Гол в добавеното време размина Т. Калпаков с победата при повторния му дебют начело на „Марек“

Футболистите на „Марек“ продължиха с ужасното си представяне от началото на новия сезон във Втора лига. Под ръководството на повторно дебютиралия Танчо Калпаков дупничани демонстрираха по-добра продукция срещу „Локомотив“ (Горна Оряховица), но отново не стигнаха до победата след 1:1 пред около 600 зрители на своя стадион „Бончук“. Най-болезненото за местните фенове бе, че любимците им допуснаха изравнителен гол с човек повече в 3-та минута на добавеното време. Марекчани започнаха по-нахакано мача и искаха да поведат рано, отправяйки няколко опасни изстрела към вратата на Венцислав Димитров. В 20-та мин. новото попълнение Симеон Вешев бе близо до попадение, ала ударът му мина на сантиметри от целта. 14 минути по-късно Християн Джаджаров също стреля добре, но топката бе избита от противниковия страж, както се случи и след шут на Юлиан Ненов. В. Димитров обаче нямаше какво да направи в 41-та мин., когато 16-годишният Даниел Кирилов откри резултата с рядко красив гол, дошъл след воле от около 20 метра. След почивката „Марек“ създаде още положения, но така и не стигна до успокоителния втори гол. 2 минути преди края на редовното време Ебенезер Симонс бе изгонен и „Локо“ (ГО) остана с човек по-малко. Вместо спокойно да държат контрола върху ситуацията в заключителните минути, дупничани допуснаха корнер пред вратата си. След последвалото центриране Мариан Иванов се оказа най-съобразителен в малкото наказателно поле и ритна топката в мрежата на Константин Костадинов, донасяйки ценна точка за своя тим.

„Наистина много жалко. Мисля, че цялостното ни представяне в мача беше добро. Цяла седмица си говорихме, че отборът се намира в поредица от негативни игри и резултати. На „Марек“ не му приляга да бъде в тази позиция и всички си казахме, че с цената на всичко трябва да вземем този мач, дори и да играем грозно. Получи се така, че стояхме добре на терена, но накрая получихме нелеп гол с човек повече. Колкото до самата ситуация, всеки гол е поредица от грешки. Явно всички сме сгрешили, включително и аз, за да се стигне до това попадение. Никога не разглеждам нещата индивидуално, каквото има – ще си го кажем в съблекалнята. Но след като сме допуснали гол, много хора сме сгрешили. Няма как да кажа, че съм доволен, щом не печелим точки и изпуснахме спечелен мач. Самият двубой ще се помни до утре, а после остават само точките. Трябва да покриваме игрите и идеите си с резултати… Смятам, че повече заслужавахме победата, но съжалявам. Искам да благодаря на феновете, които ни подкрепиха. Надявам се да идват все повече и повече, но това ще стане, когато отборът започне да се подобрява“, коментира Т. Калпаков.

„МАРЕК“: Костадинов, Кирилов, Кавдански, Каймакански, Вакадинов, Джордж, Мечев (84-Р. Йорданов), Джаджаров (51-Законов), Вешев, Николов, Ненов (70-Янев).

„ЛОКОМОТИВ“ (ГО): В. Димитров, Райков (90-К. Тодоров), Минков, М. Иванов, Аршев, Пасков, Аврамов (46-Айени), Ройман, Майнис (90-Кънчев), Ж. Иванов (70-Цачев), Колев (46-Симонс).

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ






