Гол на благоевградския близнак Р. Цонев не можа да пробие мъглата под Околчица

Попадение на благоевградския близнак Радослав Цонев не можа да пробие мъглата под Околчица и неговият „Ботев“ /Вр/ отпадна в четвъртфиналите на турнира за купата България в голеадата 2:3 срещу бившия му отбор „Арда“. Юношата на орлетата и на „Левски“ асистира за пълния обрат в хода на първото полувреме, но и това не стигна. Първото полувреме предложи много емоции с четири гола. Най-напред поведоха гостите, врачани на свой ред дръпнаха в резултата, след което кърджалии изравниха малко преди почивката, за да изковат успеха в началото на втората част и да се наредят в голямата четворка на втората по сила надпревара, продължаваща битката за трофея. В 5-та мин. Мартин Стойчев се спъна и Атанас Кабов проби отляво, а Любомир Василев отрази удара му. При добавката отблизо обаче Феликс Ебоа засече с глава топката в мрежата. Р. Цонев реализира отсъдената дузпа в 24-та мин. и след още три задължи Сейни Санянг да вкара. В 37-та мин. след корнер Мартин Паскалев възстанови паритета. Късметът покри гостите в 52-та мин., когато изстрел на Патрик Луан се отби в гредата, защитата се засуети и от дъгата на наказателното поле Лъчезар Котев подпечата победата. Орлето Лазар Боянов започна титуляр за домакините и остана на терена 68 минути. Цонев бе сменен четвърт час преди края от бившия пиринец Мартин Смоленски.

„БОТЕВ“ /ВР/: Василев, Стойчев /68-Генов/, Стоев, Боянов /68-Найденов/, Горанов, Юруков, Р. Цонев /75-Смоленски/, Малинов /68-А. Стоянов/, Санянг, Гайегос, М. Петков.

„АРДА“: Господинов, Каскардо, Хюсеинов, Паскалев, Ебоа, Велев, Котев, Кабов /70-Шиняшики/, Луан /70-Самаке/, Вутов /90+1-Виячки/, Карагерен.

ТОНИ КИРИЛОВ