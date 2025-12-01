Гол след сирената спаси хандбалния „Пирин“ (ГД) от домакинска загуба с НСА

„Пирин“ (ГД) и НСА „Васил Левски“ завършиха драматично 32:32 (14:15) последния си мач за годината в хандбалната „А“ група. Кристо Дречев се оказа щастливият коз за гоцеделчевци с гола си в последните мигове на срещата в зала „Неврокоп арена“. В състава на домакините липсваха контузените Христо Костадинов и Георги Терзиев, но Атанас Пелтеков и Георги Баймаков бяха привикани от юношите до 16 г. да попълнят техните места. Избраниците на треньора Тодор Русков се оказаха в ролята на догонващи в началото, след като допуснаха елементарни грешки в нападение, а съперникът бе безпогрешен в своите атаки. Неврокопчани стопиха изоставане от 4 попадения и в 20-та мин. изравниха – 9:9. След това дори поведоха с 2 гола, но добрите прояви на бившия им вратар Георги Николов не позволиха откъсване. Домакините пропуснаха и две 7-метрови хвърляния. През второто полувреме мачът продължи да бъде оспорван и до 38-та мин. вървеше гол за гол. Софиянци водеха минимално 2 минути преди края. През това време пиринци пропуснаха да се възползват от численото си предимство. Припряната им игра в атака не им позволи да вземат надежден аванс. В последните секунди студентите извършиха нарушение на 9-ия метър, след което прозвуча финалната сирена. С невероятно изпълнение на фала Кристо Дречев оформи крайното 32:32.

„ПИРИН“ (ГД): Заемджиков, Пелтеков, Атрев-3, Дречев-9, Партенов-5, Янчев-3, Магдалинчев-2 (Филипов, Пепиев-3, Порязов, Стоилков, Сотиров-4, Баймаков, Рачев-3).

НСА: Г. Николов-1, Андонов-3, Аскона-3, Костадинов-4, Илиев-3, Кузе, Панков-10 (Стратиев-1, Попгеоргиев, Аврамов-7, Панов, Христов, К. Иванов).

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ