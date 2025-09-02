Гонят хиляди студенти от Великобритания, ако пресрочат визите си

Британското правителство е контактувало директно с десетки хиляди чуждестранни студенти за да ги уведомени, че ще бъдат изгонени от Обединеното кралство, ако пресрочат визите си, съобщи Би Би Си.

Министерството на вътрешните работи стартира новата правителствена кампания в отговор на това, което нарече „тревожен скок“ в броя на чуждестранните студенти, пристигащи легално със студентски визи, след което търсят убежище, когато те изтекат.

Като част от кампанията, Министерството на вътрешните работи за първи път проактивно се свързва директно с чуждестранните студенти чрез текстови съобщения и имейли.

Съгласно плановете, общо около 130 000 студенти и техните семейства ще получат съобщение, в което ще се казва, че ако „нямат законно право да останат в страната, трябва да напуснат“.

Тази сутрин в интервю за Би Би Си вътрешният министър Ивет Купър взе отношение и по обявеното вчера временно спиране на приемането на нови заявления по схема, позволяваща на бежанците да доведат членове на семействата си в Обединеното кралство, на фона на опасенията, че ще пострадат и наистина нуждаещи се от убежище хора.

Купър посочи, че трафикантите на хора умело използват събирането на семейства като примамка за прехвърляне на мигранти през Ламанша с малки лодки и това трябва да спре. Тя каза също, че се водят разговори с други държави за създаване на „центрове за връщане“ за търсещи убежище, на които е отказано убежище.БНР





