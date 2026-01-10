Гордост за Банско! Стела Янчовичина с два златни медала от Световното по параалпийски ски

Българската параолимпийска състезателка Стела Янчовичина спечели две първи места в алпийските ски дисциплини на Световното първенство в Ясна, Словакия.

Талантливата скиорка от Банско триумфира в гигантския слалом на 8 януари, а днес завоюва злато и в слалома, утвърждавайки позицията си сред най-добрите в света.

Нейният треньор и най-голяма опора е баща ѝ – Стефан Янчовичин, чиято отдаденост и постоянна подкрепа стоят зад успехите ѝ на международната сцена.

Постиженията на Янчовичина са силен знак преди олимпийския сезон. Преди Зимните параолимпийски игри в Милано и Кортина д’Ампецо (6–15 март 2026 г.) тя ще участва в още едно престижно международно състезание, където очакванията са отново да представи достойно Банско и България.