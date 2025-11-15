Гордост за Петрич! Вицеолимпийският, световен и европейски шампион по свободна борба Серафим Бързаков с Почетен знак на президента

Голямото име в българската борба Серафим Бързаков, родом от община Петрич, беше удостоен с Почетния знак на президента за изключителните си заслуги в развитието на българския и световен спорт, Олимпийското движение и изграждането на млади таланти, и по повод навършването на техни кръгли годишнини.

Серафим Бързаков е двукратен световен шампион по свободна борба и вицеолимпийски шампион от Летните олимпийски игри в Сидни през 2000 г.

Четирикратен участник е в Олимпийски игри (Атланта 1996, Сидни 2000, Атина 2004, Пекин 2008).

Бързаков е и четирикратен европейски шампион по свободна борба – единственият българин, който е европейски шампион в три различни категории (57, 63 и 66 кг).

Носител е на 10 медала от 11 участия на европейски първенства.

Рекордьор е на турнира „Дан Колов“, на който има 11 финала, девет титли в три категории и три златни пояса.

Понастоящем е личен треньор на европейската шампионка Юлияна Янева.

Серафим Бързаков е почетен гражданин на Петрич, а неговото име носи и една от спортните зали в града.