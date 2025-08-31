Гордост! Петрич ще има състезател на Европейското първенство по бокс

Петрич ще има състезател на Европейското първенство по бокс! Това е състезателят Стоян Петров, който ще участва в Европейското първенство за младежи в Чехия, категория Супер тежка 90+ кг. Шампионатът ще се проведе от 30 септември до 9 октомври.

Вицеевропейският и многократен републикански шампион по бокс Стоян Петров си извоюва място да защити честта на България на предстоящото Европейско първенство. Той ще бъде един от десетте състезатели, които ще представят страната ни.

Шампионът живее, учи и тренира в с. Първомай. Стоян беше посрещнат днес заедно с треньора си Кирил Гюрджеклиев от кмета Димитър Бръчков символично на „Царя“, където тази вечер от 18:00 ч. БЕЛА ще излезе в домакински мач срещу Вихрен – Сандански. Шампионът ни по бокс Стоян Петров даде също своята категорична подкрепа за БЕЛА.

Община Петрич подкрепи преди Европейското първенство Стоян Петров и ще продължи и в бъдеще да оказва съдействие на шампиона!

Всяка подкрепа е нужна, всяка подкрепа ще бъде мотивираща!

Успех, Стоян! Петрич се гордее с теб!





