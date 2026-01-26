Гореща новина! Кметът Байкушев оттегли проекта за подземен паркинг под площад „Македония“в Благоевград

Кметът Байкушев оттегли проекта за подземен паркинг под площад „Македония“ в Благоевград за следващия програмен период. Това стана известно току що от течащата в момента пресконференция на градоначалника.

Причината е, че пълният разчет за стойността на проекта надхвърля средствата, предвидени от Европа за финансирането му, общината не се отказва от реализиране на проекта, като надеждите са в бъдещ период да се получат до 100 процента финансиране за осъществяване на идеята, съобщи още М. Байкушев.