ГОРЕЩА НОВИНА ОТ „ДЪБРАВСКА“ 1! Балонът „Лупи взима „Пирин“ се спука, млад бизнесмен предлага спасителен план с изричното условие досегашните собственици да изчистят дълговете до стотинка

Балонът „Александър Томов-Лупи взима „Пирин“ се спука. Фейк новината, че политикът, бивш президент на ЦСКА, е мистериозният спасител на благоевградския клуб, се разпространи светкавично преди Нова година и предизвика масово брожение сред феновете на орлетата, които си припомниха как Томов бе прогонен „с камъни“ от „Армията“ преди време, когато червената общност го заклейми с българската поговорка „откъдето мине – трева не никне“. Обстойно проучване на „Струма“ установи, че кандидат да наследи тандема съсобственици в оставка Георги Спасов-Милен Стефанов наистина има, но се оказва, че това е млад бизнесмен, който от седмици води преговори да поеме зелено-белите и сделката вече е на финалната права. Родовите корени на бъдещия благодетел не са от Пиринския край, а мераклията е готов със спасителен план, в основата на който е сформирането на отбор изцяло от талантливи български играчи с приоритет към кадри от пиринската школа, жадни да се докажат в мъжкия футбол. В момента тече дълбок дюдилиджънс, който да покаже реалното финансово състояние на клуба и размера на задълженията към държавната хазна. Прехвърлянето на собствеността зависи от изричното условие към досегашните акционери да изчистят дълговете до стотинка, което обещаха, когато хвърлиха бялата кърпа в последния месец на отминалата 2025 г. Решение за новия наставник на тима ще се вземе едва след смяната на караула на „Дъбравска“ 1. Ако това не стане факт до началото на зимната подготовка – 12 януари, първите занимания може да поемат Мирослав Митев и треньорът на елитните 18-ки Манол Занев. Именно от тази формация се очакват най-голям брой попълнения за първия отбор. В последните няколко дни „месията“ на благоевградския футбол е провел обстойни разговори на четири очи с управителя Венко Попов, отговорника за школата Радослав Митревски, предстои среща и с легендата Петър Михтарски. В Благоевград от вчера тръгнаха предположения, че кандидат да поеме „Пирин“ е синът на небезизвестния меценат Гриша Ганчев – Данаил, а довереникът на клана от ловешкото село Микре в периода, в който държаха властта в ЦСКА – Стойчо Стоилов, е гласен за изпълнителен директор. Засега обаче липсват каквито и да било индикации в потвърждение на интереса на Ганчеви към орлетата.

Нямаше конкретика и в анонсираната от клуба промяна на властта в новогодишното обръщение към запалянковците от областния център на Пиринско.

„В навечерието на Коледа и настъпването на Новата година „Пирин“ се обръща към своите верни привърженици, симпатизанти и към всички жители на Благоевград и областта, с уважение, благодарност и уверен поглед напред. Изминалите месеци не бяха леки. Клубът преминава през период, който изисква трезва преценка, отговорност и последователни и ясни решения. Именно затова в последно време бяха предприети действия, насочени към стабилизиране на спортно-финансовото състояние и към полагане и подреждане на основите, върху които „Пирин“ да продължи да съществува достойно, устойчиво и с почит към историята, която клубът има.



По взаимно съгласие ПФК „Пирин“ се раздели с част от състезателите, чиито възнаграждения към момента не отговаряха на реалните възможности. Паралелно с това се полагат целенасочени усилия за запазване и развитие на младите професионални футболисти. Те са момчетата, които носят духа на „Пирин“ и представляват ядрото на бъдещата спортно-техническа структура. Те ще бъдат двигателят, върху който ще градим напред. Клубът и страната имат нужда от фокус именно върху младите си таланти. Основната цел е ясна и последователна. Клубът трябва да функционира в оптимален и напълно обезпечен бюджетен режим, който гарантира спокойствие, предвидимост и излизане от дълговите натрупвания, започнали през 2022 година. Това е пътят, който позволява на „Пирин“ да гледа напред без риск от нови задължения и с дългосрочен поглед и визия.

Ръководството изказва искрена благодарност към всички рекламодатели, партньори и хора, които продължават да застават зад клуба с месечна подкрепа и доверие. Тази солидарност е безценна и показва, че „Пирин“ не е сам. Паралелно с текущата дейност, клубът се намира в напреднал процес на професионални разговори и анализ, свързани с бъдещата собственост на отбора, като обществеността ще бъде информирана своевременно при наличие на конкретни решения. Разглеждат се правни рамки, финансови параметри, текущи договори и всички ключови документи. Подходът е ясен – внимателен, отговорен и насочен към решения, които да гарантират проспериращо бъдеще за всички, участващи пряко и косвено в историята и развитието на нашия любим футболен отбор. През следващите месеци „Пирин“ ще продължи да работи в оптимален числен състав, при строго придържане към сигурен и обезпечен бюджет. Това не е отстъпление, а необходима фаза на подреждане с ясното съзнание, че е нужна здрава основа. Знаем, че Коледа е време за надежда, а Нова година за нови хоризонти. В „Пирин“ вярваме, че 2026 година ще донесе „светлина в тунела“, повече спокойствие и повече поводи за гордост – такива, каквито този клуб, неговите истински фенове и този град заслужават. Най-доброто предстои. Благодарим ви, че сте с нас. Очаквайте наистина големи новини в началото на 2026 г.“, написаха от настоящата клубна управа.

СТОЙЧО СТОИЦОВ