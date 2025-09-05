ГОРЕЩА НОВИНА ОТ ПОСЛЕДНИЯ ЧАС! Закъсалият „Марек“ посрещна новия стар треньор с „Успех, Танчо! Знаеш как!“

Закъсалият „Марек“ посрещна новия стар треньор Танчо Калпаков с „Успех, Танчо! Знаеш как!“. Горещата новина за завръщането на специалиста от Панагюрище на „Бончук“ дойде вчера в късния следобед, когато проведе първа тренировка с отбора, който напусна преди малко повече от година, за да пристане на „Монтана“. Под негово ръководство тимът от Северозапада спечели промоция за елита, но го натири след само четири кръга от началото на настоящата кампания. На борсата за безработни обаче той остана по-малко от месец, след като дупничани биха дузпата на Петър Колев и се присетиха за бившия си предводител. В началото на преговорите изричното му условие е било да доведе със себе си двама футболисти, до часове ще стане ясно дали някоя от двете страни е направила компромис.

Т. Калпаков се превърна в любимец на местните фенове в първия си период начело на марекчани. През 2022/2023 върна славния някога клуб в професионалния футбол, а през 2023/2024 го изведе до бараж за Първа лига, загубен с дузпи от „Ботев“ /Враца/ под Околчица.

