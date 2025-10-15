ГОРЕЩА СЕСИЯ НА ОбС! Таксиметровите шофьори в Сандански към съветниците: 140 семейства сме на ръба на оцеляването, пречите на бизнеса ни

Таксиметровите шофьори в Сандански окупираха залата на Общинския съвет по време на редовното октомврийско заседание днес и застанаха очи в очи с общинските съветници, за да получат отговор защо не се актуализират тарифите за таксиметров превоз.

Според Емил Стоянов, собственик на таксиметрова фирма, тарифите не са променяни от пет години, покачващата се инфлация и нарастващите разходи поставят бизнеса им на ръба на оцеляването.

„Господа съветници, вие пречите на бизнеса ни и оставяте без препитание 140 семейства. Ние в момента сме с вързани ръце. Цената се определя от минимален и максимален праг. Ако не променим минималния праг, ние не можем да работим. Ако не направим това, увисва бизнесът. Всяка година трябва да се актуализират цените с решение на Общинския съвет. Ние искаме долна граница 1.60 лв. и 2.50 лв. горна. По закон ние не можем да вдигаме цените. В момента долната граница е 1.00 лв., а горната 1.60 лв. Имаше гаранция от държавата, че цените няма да се увеличават, но те се увеличават, и то драстично. Инфлацията е около 50-60 процента. Лекарствата и хранителните продукти поскъпват тройно. Застраховката на таксиметров автомобил е двойна за обикновен автомобил. Ако на обикновения автомобил застраховката е 250 лв., на таксиметровия е 500 лв. Ако за обикновения автомобил прегледът е веднъж годишно, на таксиметровия се прави два пъти в годината. При застраховка автокаско цената също е двойна. Ние обслужваме колите по четири-пет пъти в годината”, каза Емил Стоянов.

Председателят Георги Батев свиква извънредно заседание следващата седмица за решение на казуса Таксиметровите превозвачи окупираха залата на ОбС с искане за увеличение на тарифите

Явор Аргиров призова председателя Георги Батев да свика извънредно заседание заради казуса с таксиметровите превозвачи и получи уверение, че това ще следващата седмица.

Съветникът Николай Шаламандов апелира към колегите си да дадат картбланш на таксиметровите шофьори. „Ние не трябва да им връзваме ръцете. И аз чувствам вина, че на Председателски съвет за пореден път не е включена точка за този проблем. Всички тези хора ще увиснат. Срокът на превозвачите е 30 октомври. Не знам, но по-разумно бе точката да влезе като извънредна. Това е мое мнение. Призивът е да се свика извънредно заседание и да се реши проблемът”.

Съветникът Димитрина Хаджиева-Недина каза, че общинските съветници не са специалисти в тази област. „В комисиите се разглеждаше точката, но ние не сме наясно за искането на таксиметровите превозвачи. До извънредното заседание да се предложи таблица за таксиметровите услиги в Петрич, Благоевград, Кресна, за да може да си направим някакъв анализ”.

Съветникът Йордан Тушев посочи, че Петрич не е Сандански, а е курортен град. „Виждам, че таксиметровите превозвачи сменят автомобилите си с нови и електрически автомобили, да се вземе едно решение, което ще бъде в тяхна полза”.

„За” свикване на извънредно гласуваха 22-ма съветници, нито един нямаше „против”.

ЛИДИЯ МАНЕВА