Горещи спорове на общинска сесия! Жители на Гълъбник скочиха против изграждането на фотоволтаици в землището на селото

Председателят на ОбС Св. Кирилов: Нито едно решение не е взето в ущърб на хората, теренът не е плодородна, а необработваема площ

Представители на Инициативния комитет от село Гълъбник присъстваха на заседанието на Общинския съвет в Радомир, за да изложат своите мотиви против изграждането на фотоволтаици в землището му, без инвестиционното намерение да е обсъдено на общоселско събрание.

Председателят на Общинския съвет Светослав Кирилов заяви пред присъстващите, че заседанията са открити и всеки има право да зададе въпроси и да изрази своето становище по касаещ го въпрос. Той обаче беше категоричен, че не трябва да се руши авторитетът на Общинския съвет, тъй като нито едно негово решение не е взето в ущърб на жителите на общината.

Общинският съветник Васил Джоргов бе възмутен от разпространени в социалните мрежи неверни данни: „Свидетели сме на некоректни данни в социалните мрежи, че Общинският съвет е разрешил изграждането на фотоволтаици върху плодородни земи. След внесеното предложение за инвестиционно намерение в общината бе създадена комисия, която на място установи, че това е необработваема площ и всички се подписаха под протокола. Общинският съвет не е разрешил върху 1 кв.м плодородна земя да бъде построен фотоволтаик“.



Стоян Пападжиков от инициативния комитет обоснова пред общинските съветници причините за недоволството. По думите му не е дадена гласност и не е проведено събрание, за да се обясни на хората за ползите и евентуални вреди от построяването на фотоволтаиците: „Ние сме решени да живеем в селото. Това, което ни притеснява, е защо няма клауза в договора какво ще се случи с тази земя след изтичане на наема“. Той изрази недоволство от това, че кметът на селото Диана Борисова не е организирала среща за разясняване.

„Нашите общи интереси са грижата за хората“, каза Светослав Кирилов и обеща да бъде организирана среща с инвеститора, за да разясни пред хората какви ще са ползите.

Пападжиков изрази притеснение от влиянието на инсталациите върху подпочвените води в района. От Инициативния комитет са депозирали искане в РИОСВ – София за изясняване на всички въпроси за влиянието върху природата от построяването на фотоволтаиците.

Предстои държавните институции окончателно да се произнесат. Много са стъпките до окончателния резултат.

Георги Бонев от името на жителите на с. Гълъбник изрази емоционална позиция, че изграждането на ФВ ще унищожи природата.

Кметът на селото Диана Борисова обясни пред присъстващите, че тя е спазила изискването и е залепила на таблото в кметството констатациите на комисията.

Зам. кметът Гергана Здравкова каза, че документацията по инвестиционното предложение, а и по всеки въпрос, който интересува гражданите, е достъпна.

Двете страни в спора стигнаха до общо решение за провеждане на общоселска среща, на която всички въпроси да бъдат обяснени и изяснени.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





