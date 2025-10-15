ГОРЕЩ СБЛЪСЪК! „Пирин“ (Рз) пуска юноши и резерви в областния финал за купата на АФЛ

Футболният „Пирин“ (Рз) отново привика 5-има юноши за областния финал от турнира за купата на АФЛ с „Банско“ в Разлог днес. Те имат възможност да играят в първа серия от дербито между съседите, след като освен тази среща предстои повторен сблъсък, но за първенството на Югозападната Трета лига в последната събота на октомври. Треньорският щаб призова 15-годишните Асен Асенов и Иван Фарфаров, които не участваха заради вирус в предната среща от същия турнир при успеха с 4:1 над „Пирин“ (ГД). Заедно с тях ще играят 16-годишните Емрах Трънков и Спас Милин, които също имаха повиквателна за мача преди седмица. Освен тях на терена се очаква да излезе Тодор Кокалчев, който вече е възстановен след аркадата, получена преди почти месец по време на мач. Радослав Ганджов и Никола Ангелов се очаква да излязат вместо Илиян Киров и Джейхан Зайденов. На мястото на Борислав Сандев пък не е изключено да оперира Евгени Гроздин. Като сигурни титуляри се очертават Мартин Газиев и Красимир Шапкаров. Практиката до момента сочи, че под рамката ще застане надеждата от местната школа Самуил Финдрин, който замени на полувремето Иван Димитров при загубата от „Ботев“ (Ихт) с 1:5. Младият страж вече натрупа мачове за първия отбор в последните два сезона във втория ешелон, получава шансове за изява и през тази година. „Мачът има своя чар и до последно ще решаваме за схемата ни на игра и кои състезатели ще бъдат титуляри. Искаме да дадем шанс на футболисти с по-малко игрови минути и такива от втория отбор, както и юношите ни да натрупат повече опит“, коментира треньорът на пиринци Атанас Праматаров.

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ