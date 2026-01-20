Горно Дряново с ултиматум до Енергото: Ако не оправите спешно напрежението, се вдигаме на протест

Преди дни ЕРМ „Запад“ започна стабилизиране на електропреносната мрежа след аналогичен иск на жителите на няколко разложки села от миналия декември

Кметът на гърменското с. Горно Дряново Ибрахим Пингов вчера започна да събира подписка сред жителите на селото с настояване електроснабдителното дружество ЕРМ „Запад“ да реши проблема на селото с ниското напрежение на електричеството.

И. Пингов Ив. Герчев



„Той е от 10 г. и с всяка изминала година се задълбочава, защото през изминалите години по-голямата част от жителите на селото се отопляваха и готвеха на дърва, но вече голяма част преминаха на отопление с печки на електричество“, обясни Пингов. Резултатът е едва мъждукащи лампи и непрекъснато изгаряне на електрическите уреди.

Преди 6 г. жителите на Горно Дряново отново направили колективна жалба, от Енергото дошли на място, направили замервания и след като установили, че действително има проблем, подменили трафопоста и започнали подмяна на електропреносната мрежа, но ремонтът така и не бил довършен.

„Вече 6 г. чакаме да ни бъде обърнато внимание, но явно, понеже сме малко, закътано село в Родопите, не сме приоритет“, констатира с огорчение Пингов. Категоричен е, че ако и тази зима проблемът на селото не бъде решен, хората са готови на протестни действия.

Селският управник е ангажирал няколко човека да разнесат листовете за подписката по къщите, магазините, заведенията и цеховете, подписи ще се събират и в кметството. Веднага след като всички желаещи се подпишат, протестната подписка ще тръгне към София.

Аналогична ситуация имаше миналия декември в разложките села Бачево, Годлево, Долно Драглище, Горно Драглище и Добърско, които внeсоха колективен иск до ЕРМ „Запад“, до Министерство на енергетиката и до Комисията за енергийно и водно регулиране заради честите прекъсвания на тока. С решаване на казуса се ангажира депутатът от Разлог Иван Герчев и в края на миналата седмица той огласи резултата: ЕРМ „Запад“ е поел ангажимент да изпълни конкретни мерки за подобряване на електроснабдяването. От дружеството уверяват, че са изготвили техническо решение за монтаж на прекъсвачи с релейни защити и телемеханика, монтиране на комутационни апарати с дистанционно управление, ангажирали са се още с по-бързо локализиране на аварии и по-кратки прекъсвания на тока.

В официалния си отговор ЕРМ „Запад“ заявява, че вече са извършили просека по извод „ГУМ 1“, подменени са изолатори и е направена техническа оценка на мрежата в района.

ВАНЯ СИМЕОНОВА