Горските в Благоевград гледат домати, за да събират пари за заплатите си

Нестандартното за ЮЗДП производство организирано върху 4 дка в разсадника на държавното предприятие в „Грамада“, резултатът плачевен – дребни и напукани плодове без всякакъв пазарски вид

Държавните служители в „ДГС Благоевград”, което е в структурата на мощното Югозападно държавно предприятие, гледат домати, за да събират пари за заплатите си.

Помощното стопанство е организирано на територията на разсадника, който ЮЗДП има в благоевградския кв. „Грамада“. От общата територия, която е над 60 дка, са отцепени 4 дка, на които се отглеждат доматите. В съседство има и 3 оранжерии, които обаче не са с найлон, а с мрежа отгоре. Поливките се осъществяват от „Напоителни системи“, но нередовно – веднъж се поливат откритите насаждения, веднъж – оранжерийните. За доматите се грижат жени от Горското стопанство, които не са агрономи. На 2-3 дни берат по десетина касетки, които продават в магазин.

Резултатът от неспецифичното за предприятието занимание е видим – плодовете от сорт „Ръгби” са много слаба реколта – дребни, нацепени и без всякакъв пазарен вид. Повечето са зелени, за да могат да доузреят в магазина, та белким някой ги купи.

Според служители на ЮЗДП доматеното производство било спасителен план, тъй като още миналата есен предприятието започнало да изпитва сериозни финансови затруднения и заплатите се забавили за пръв път. Вместо да се оптимизира продажбата на дървесина, която носи основните приходи на ЮЗДП, през април ръководството взело на екшън решението за зеленчукопроизводство и разпоредило на горските да започнат спешно садене. Така наред с грижите по отглежданите в разсадника на фиданки горските се специализирали и в доматопроизводство. Колкото и калпава да е реколтата, която изкарали, все пак преди 2-3 месеца усетили ползата от нея – траншовете за заплати започнали да се нормализират.

Иначе самият разсадник изглежда доста плачевно. Отглеждат се главно фиданки от дъб и бор, с които ще се прави залесяване на опожарените това лято гори в Пирин. Има още кестен и акация, туя, аризонски кипарис, лавровишна, люляци и дори пикирани цветя, но те са трудно откриваеми от буреняците и вече изсъхналите треви, които са ги задушили.

Плодовете от извънредната дейност на ЮЗДП са дребни, напукани и доста неугледни Доматената плантация е върху 4 дка на разсадника в „Грамада” Парниците вместо найлон имат мрежа отгоре Високи треви са задушили фиданките, чието производство всъщност би трябвало да бъде приоритетно за ЮЗДП

Доматите не са нов артикул в номенклатурата на ЮЗДП. Преди години също имало опити за отглеждането им, но впоследствие те били изкоренени, след като се оказало, че плодовете заразяват с различни болести фиданките. Според запознати с процеса сега няма промяна в обстановката, в която едни до други растат и крехките фиданки, и дребните болнави домати, затова по-отговорните служители са истински притеснени за дръвчетата.

Залитането на горското предприятие към зеленчукопроизводство е от няколко години. Още през 2017 г. те направиха ягодова плантация върху 3 дка на горския разсадник „Герена” край с. Стоб и започнаха да продават ягоди на високата за ония години цена от 4 лв./кг. Тази пролет производството на ягоди бе повторено на територията на разсадник на „ДГС Симитли”. В „ДГС Брезник” предприятието има ябълкова овощна градина, а производството на арония е съсредоточено в държавните горски стопанства в Благоевград, Пирдоп, Невестино и Якоруда. ЮЗДП предлага на пазара и 100% натурален сок от арония, както и вино от арония и от грозде. На територията на „ДГС Разлог” се намира помещение за разполагане на инсталация за производство на етерични масла, а в няколко стопанства се произвеждат фуражи. В Горското в Етрополе има малини, а в Самоков – 5 декара плантация от синя американска боровинка. Нито едно от тези производства обаче не е било организирано, за да има пари за заплати.

ВАНЯ СИМЕОНОВА






