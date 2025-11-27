Горски от Петрич призна, че е шофирал дрогиран и отнесе условна присъда

Горски служител от ДГС – Петрич бе осъден за шофиране след употреба на наркотици. Н.С. е спрян за проверка на 17 ноември тази година с лекия си автомобил „Ауди“ и тестван за наркотици. Пробата се оказала положителна за канабис. На място му е иззета шофьорската книжка и е образувано разследване за престъпление по чл. 343б от НК.

В хода на бързото производство той е привлечен като обвиняем и се признал за виновен, след което сключил споразумение с наблюдаващ прокурор от Петрич за по-леко наказание. Горският се съгласил да бъде осъден на 1 г. затвор условно с 3-годишен изпитателен срок, 2000 лв. глоба и лишаване от шофьорска книжка за 2 г. Споразумението е одобрено от Районен съд – Петрич.

Горският служител е осъждан за същото престъпление през 2019 г.

БЕТИНА ГЕОРГИЕВА