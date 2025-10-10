Горски педагози от ЮЗДП и ученици от Гоце Делчев размениха знания за гората и нейните обитатели

На изложението в Албена щебъдатпоказанипродукти и услуги в подкрепа на енергийнататрансформация на общините

Петима горски педагози от ЮЗДП и поделенията в Гоце Делчев и Добринище посетиха иновативното Първо основно училище „Св. св. Кирил и Методий“, за да им представят по интересен начин основни и любопитни факти за гората.

В обучението се включиха над 100 деца от втори и трети клас, както и техните учители. Всички бяха запознати с проекта „CLIMAFORCEELIFE „, по който ЮЗДП работи и който представя последиците от климатичните промени у нас. Горската педагогика е дейност, която предприятието развива в продължение на повече от 10 години. През това време хиляди деца получиха знания за живота в гората и формираха съзнание на отговорни подрастващи, които обичат и пазят природата.