Горски служители в Добринище спасиха едногодишен сръндак, пострадал при удар на пътя

Директорът на Горското стопанство в Добринище Г. Кушлев на 18 януари получил сигнал, че човек е намерил ударена сърничка на пътя Симитли – Банско, след което я прибрал в къщата си. На сутринта мъжът подал сигнал на телефон 112. Горски служители отишли на място и установили, че раненото животно е сръндак, на около една година, и е имал следи от нараняване на главата. Животното било в безпомощно състояние, без да може да се движи.

Горските служители го прибрали във фермата на един от служителите на стопанството, който отглежда животни. Уведомили ветеринарни лекари. Прегледът установил, че животното е ранено, но няма счупвания, и започнало лечение. В рамките на 3 дни сръндакът започнал да се храни, да става и днес сутринта е пуснат в природата.

ИВАН ИВАНОВ