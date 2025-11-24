Горяха апартамент в Благоевград и два автомобила в Петричко

На 21.11.2025 г. около 17:38 часа е получен сигнал за пожар в апартамент в района на ул. „Даме Груев“ в гр. Благоевград. Погасен от 2 екипа на РСПБЗН-Благоевград. Щети: мебели, бяла, черна и компютърна техника, опушени стени, врата, прозорец и котле. Вероятна причина: късо съединение в котле на ток.

На 21.11.2025 г. около 19:52 часа е получен сигнал за пожар в лек автомобил „Пежо“ в района на хижа Беласица. Погасен от екип на РСПБЗН-Петрич. Щети: лек автомобил. Вероятна причина: късо съединение.

На 22.11.2025 г. около 15:22 часа е получен сигнал за пожар в лек автомобил в района на ул. „Екзарх Йосиф“ в гр. Петрич. Погасен от екип на РСПБЗН-Петрич. Щети: гумени съединения и кабели.

На 24.11.2025 г. около 06:17 часа е получен сигнал за пожар в ел. кабел на стълб в района на ул. „Рила“ в гр. Сандански. Погасен от екип на РСПБЗН-Сандански. Щети: ел. кабел. Вероятна причина: късо съединение.