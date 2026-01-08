Горяха ел. табло и електропровод в Перник и Трън

Два пожара са гасени вчера от пернишки и трънски пожарникари. Около 16:30 ч. е подаден сигнал за горящо електрическо табло на ул. „Димитър Благоев“ в пернишкия кв. „Църква“. Унищожени са два предпазителя, като причината за инцидента е късо съединение. Няма пострадали хора и нанесени други материални щети.

Шест часа по-рано на ул. „Ева Волицер“ в гр. Трън е пламнал електропровод вследствие на късо съединение, предизвикано от силните ветрове. Унищожени са електрически проводници, но няма пострадали хора и други материални щети. Малко по-късно електрозахранването в района е било възстановено.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА