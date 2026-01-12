Горяха склад за авточасти в Дупница и оранжерии в Баланово

Снощи при пожар в склад за авточасти в Дупница е унищожена 80 кв. м покривна конструкция, поразен е лекотоварен автомобил, засегнати са спомагателни постройки, изгорели са 2 компресора за въздух, 100 чифта обувки. Пожарът е угасен от 3 противопожарни екипа, спасени са 2 сгради и 3 леки автомобила. Причините за възникване на пожара са в процес на установяване.

Пожарът в оранжерии в с. Баланово е възникнал на 9 януари около 21.00 ч, огънят е унищожил 4 хладилника, полиуретанова оранжерия – 60 кв. м, моторентрион, моторна косачка. Пожарът е угасен от 2 екипа на РСПБЗН Дупница, спасени са 2 полиуретанови оранжерии – по 60 кв. м. Причините за възникването на пожара се изясняват в рамките на образувано досъдебно производство в РУ Дупница, за случая е уведомена прокуратурата.