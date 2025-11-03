Горяха товарен автомобил на АМ „Струма“, вила в „Трещеник“ и шатра в с. Баня

На 02.11.2025 г. около 09:59 часа е получено съобщение за пожар в товарен автомобил на АМ „Струма“ в района на с. Левуново. Погасен от екип на РСПБЗН-Сандански. Щети: кора на двигател и турбокомпресор.

На 02.11.2025 г. около 12:54 часа е получен сигнал за пожар във вила в местността „Трещеник“, общ. Якоруда. Погасен от екип на УПБЗН- Якоруда. Щети: част от покривната конструкция.

На 02.11.2025 г. около 17:47 часа е получен сигнал за пожар в шатра в с. Баня. Погасен от екип на РСПБЗН-Разлог. Щети: шатра и ел. табло.