Горя колата на столичанин в пернишко село

Горя колата на столичанин в пернишко селоЛек автомобил е горял в пернишкото с. Кралев дол. Около 40 минути преди полунощ на тел. 112 бил подаден сигнал, за горящ лек автомобил „Опел“, собственост на 37-годишен столичанин. До пристигане на противопожарните екипи колата била загасена от собственика и съседи. Обгоряла е частично в предната й част. Причините за случилото се са в процес на установяване. Извършен е оглед от служители на Второ РУ и е образувано досъдебно производство.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА






