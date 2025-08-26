Готов е резервен водопровод за кризи с водата на общините Дупница, Рила, Кочериново и Бобошево

Готов е резервен водопровод, който ще бъде използван при кризи с водоснабдяването в общините Дупница, Рила, Кочериново и Бобошево. Предстои да бъде издадено разрешителното за ползване на новото съоръжение, съобщи БНР.

При аварии или при намалял дебит за някоя от общините новото трасе, около 1,3 км тръби, положено паралелно със съществуващия водопровод, ще се ползва с вода от язовир „Дяково“. Връзката между помпена станция „Таушаница“ и резервоарите на Дренски рид над града дава възможност при аварийни ситуации Дупница да не остава без вода.

Проектът беше отлаган с години. Средствата в размер на 1,077 млн. лева за финансирането му бяха отпуснати с правителствено постановление от служебния кабинет „Главчев“ едва в края на миналата година.





