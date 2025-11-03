Гоцеделчевецът Д. Наумов след смразяващия инцидент с бутилката в главата: Не съм страхливец, не си играйте с имиджа ми

„Локомотив“ и „Ботев“ изиграха само 41 минути, преди дербито на Пловдив да бъде прекратено заради смразяващия инцидент с неврокопския вратар на жълто-черните Даниел Наумов, който бе нацелен с бутилка в главата от фен на черно-белите и се струполи на тревата. След продължителното прекъсване и отказа на потърпевшия да се върне под рамката откъм сектора с агитката на противник главният рефер Драгомир Драганов и делегатът Павел Ботев взеха решение двубоят да не се доиграе. След ексцесиите и двата клуба поискаха служебна победа. На пръв поглед изглежда, че тя трябва да бъде присъдена на канарчетата, но футболното законодателство е доста разтегливо и дава предпоставки за различни тълкувания. Решението на отговорните фактори в БФС се очаква във вторник, а присъдата може да варира от 4:0 за „Ботев“ или 0:0 и нула точки за отборите до 4:0 за „Локо“ и евентуално изваждане от групата на един от двата тима.

Д. Наумов излезе вчера с позиция за случилото се. „Получих много хейт от феновете на другия отбор заради това, че бях уцелен с бутилка в главата именно от тях. Останах изненадан от внушенията, че мачът се прекратява по мое искане и че съм бил в състояние да продължа двубоя, но се страхувам да не се хвърлят нови предмети, което е невярно и смешно. Това далеч не е най-враждебната обстановка, която съм виждал, и няма да позволя да се подиграват с имиджа ми и индиректно да ме наричат страхливец. Истината е, че след удара не бях в състояние да продължа и да играя адекватно на терена, като също докторът каза, че в това състояние няма да рискува да ме остави да играя. Държа да подчертая, че никой не се е допитвал до мен дали искам мачът да бъде прекратен и още по-малко дали се страхувам за продължа, при положение че теоретично не е имало никаква пречка. Това е мач, който е наблюдаван от стотици хиляди пред телевизорите, а човек, който явно изобщо не е запознат с конкретната ситуация и няма информация какво се случва, прави внушения и по този начин влияе на мнението на хората за това какъв съм аз, което ме кара да се чувствам зле. Бих му казал: Приятел, ако не можеш да се справяш с коментирането на мач, просто не го прави, но не прави внушения и не си играй с имиджа ми“, написа Наумов.

Междувременно босовете на домакини и гости се хванаха за гушите, макар и само вербално. Христо Крушарски пледира „Ботев“ да бъде глобен със 100 000 лв. и да се отнемат 9 т. от актива му.

„БФС трябва да прочете добре правилника и да вземе правилното решение. Аз няма да спра да търся хората, които правят ексцесии. От полицията ми казаха, че им трябват шест месеца да установят човека. За шест месеца той може да утрепе камара народ. Трябва да се спре тази дивотия. Това вреди на целия български футбол. Искам БФС да си гледа правилника и да вземе правилното решение. Мачът не може да бъде прекратен. Той се прекратява само при навлизане на публика. Трябва да има 100 000 лева глоба и 9 мача без публика. Ще държа да се извадят записите от феновете на „Ботев“ и на „Локомотив“. Ексцесиите започнаха при излизането на нашите резерви. Почнаха да се мятат бомбички по тях. Плащам луди пари за охрана. Ще си плащам в Швейцария, докато се изясни истината, ако се вземе решение в ущърб на „Локомотив“. Нормалното решение на медицинския екип е да прати Наумов веднага в болницата за освидетелстване. Лекарят на „Ботев“ подшушна на Наумов да стане, да повърви и пак да падне. Аз съм човек феърплей и съм съгласен мачът да се доиграе и без публика“, заяви Крушарски.

Коренно различно бе становището на финансовия благодетел на канарчетата Илиян Филипов.

„Цитирам правилника на БФС. При такива ситуации трябва да има служебна загуба. Нямаше как да доиграем мача. Наш футболист е с комоцио. Ако сложим друг вратар, и него ли да контузят? Или да пази Крушарски? Двама доктори потвърдиха, че вратарят ни е с комоцио. Съветвам г-н Крушарски да не говори глупости за симулация. Много е неприятно. Директорът на „Локомотив“ ме повика на терена, не влязох самоволно, нито прекратих самоволно мача. Казах, че мачът ще продължи, ако Дани Наумов може да продължи мача. Той мина медицински прегледи. В съблекалнята каза: „Върти ми се всичко“. Цялата му скула беше подута. Всички видяха къде беше ударът с бутилка литър и половина. Как да играе след комоцио?“, заяви Филипов.

ТОНИ КИРИЛОВ