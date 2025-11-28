Гоцеделчевецът Д. Саватинов №1 при ветераните на световните серии „Най-силен мъж“ в Тексас

Димитър Саватинов отново стигна до върха на световните серии „Най-силен мъж“. Този път гоцеделчевецът взе приза при ветераните във възрастова категория над 40 г. на престижните Cerberus Strength Official Strongman Games, в които участваха над 400 състезатели от 43 държави. Българинът отново показа най-доброто от себе си в трите дни на надпреварата, проведена в Далас (Тексас). Той вдигна тежести от 160, 180, 200 и 220 паунда в рамките на 34.05 секунди. Организаторите определиха постижението му като показно на сила и увереност. „Българското знаме отново бе развято гордо. Една победа, която е още един връх в кариерата му – труд, талант и несломима воля, които за пореден път поставят името му сред легендите на спорта. Трудът, който полагаш всеки ден в залата, си заслужава, заслужаваш и най-големите овации, защото си единствен в Америка (и в света) с това, което си направил. Толкова световни рекорди си постигнал, зная, че ще постигаш и още“, коментира сестрата на Д. Саватинов – Мария.

Д. Саватинов (в средата) с наградата за първо място Гоцеделчевецът прави опит на мъртва тяга

Това е поредното отличие, което получава в своята кариера роденият през 1980 г. атлет. Той има над 30 приза, сред които и участия в елитни формати като Arnold Pro Strongman, America’s Strongest Man и няколко издания на World’s Strongest Man.

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ