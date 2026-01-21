Гоцеделчевската фирма „ЯК ГРУП“ ЕООД е новият концесионер на находище „Айселана

Дружеството „ЯК ГРУП“ ЕООД, гр. Гоце Делчев, е новият концесионер на находище „Айселана“ – участък „Айселана 2“, от което се добиват скалнооблицовъчни материали – гнайси и гнайсошисти. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, одобрявайки поисканата от предишния концесионер промяна.

Находище „Айселана“ – участък „Айселана 2“, се намира на територията на област Благоевград. Концесията за него е предоставена през м. февруари 2012 г. за срок от 35 години на „Гейт“ ЕООД, с. Гърмен.

Възможността за прехвърляне на права и задължения по предоставена концесия е регламентирана в чл. 25, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства.

С днешното си решение Министерският съвет оправомощи министъра на енергетиката в едномесечен срок да сключи със страните допълнително споразумение за прехвърляне на правата и задълженията по предоставената концесия и за изменение на концесионния договор.

„Медеком 2023“ ЕООД, гр. Хаджидимово, ще проучва строителни материали в площ „Места“, разположена в землището на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание. Разрешението за проучване се предоставя за шест месеца. За този срок титулярят ще вложи минимум 22 241 евро и 20 цента в проучвателните дейности.