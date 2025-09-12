Гоцеделчевска фирма започва проучване за 4-та концесия за гнайси в Дъбница

4 месеца след като Министерски съвет й разреши проучване на скалнооблицовъчните материали в местност Яна на село Дебрен, гоцеделчевската фирма „Атила строй инвест“ ЕООД на 41-годишния Янко Петров изготви цялостен работен проект за разработване на бъдещата кариера. Размерът на площта, на която трябва де се направи проучването, е 0,64 кв.км, а фирмата се задължи да инвестира в него 26 500 лв.

Първа със становище по проекта се произнесе Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”, според която той е съвместим с държавната политика за опазване на водите.

Плановете на „Атила строй инвест“ ЕООД са на първи етап да извършат геоложки огледи и схематична геоложка картировка в мащаб 1:5000 на цялата проучвателна площ за установяване на благоприятни минно-технически условия и за възможност за достъп до тях по съществуващи пътища.

При недобра разкритост на терена се предвижда да бъдат прокарани няколко плитки канави, достигащи на дълбочина до здрава скала (очаквана до 1,5 м) и с обща дължина до 300 метра, както и шурфи с общ проектиран обем от 120 куб.м. Ще се обръща внимание на степента на изветряне, здравината и цепителността на суровината за скалнооблицовъчни цели.

Проучването, целящо проследяване на гнайси, гнайсошисти, амфиболови гнайси и амфиболити в дълбочина и установяване дебелината на откривката, ще се прави с багер и на ръка. През втория етап ще се прокарат 4 сондажни изработки с дълбочина до 25 м и ще се извършат опитно-добивни работи с обем в полезното изкопаемо от 150 куб.м, като от нея ще бъде взета и техноложката проба.

През площта преминават плитки сухи дерета, а в близост от западна посока е река Дъбнишка, ляв приток на р. Места. Инвеститорът твърди, че в изкопните работи няма да стига до подземни води.

По нареждане на екоминистерството проучването и разработката на находището трябва да стане извън чувствителните периоди /размножаване, зимуване или миграция/ на видовете птици в района, за да се минимизира степента на безпокойство и намаляване риска от напускането им.

„Атила строй инвест“ ЕООД има още три концесии за добив на гнайси на територията на община Гърмен. Те са в землището на с. Крушево – на 1,6 км западно от село Долно Дряново, на 2,2 км от Дъбница и на 5 км от общинския център Гърмен.

ВАНЯ СИМЕОНОВА






