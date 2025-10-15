Гоцеделчевските хандбалисти взеха първа победа в „А“ група за сезона

Хандбалният „Пирин“ (ГД) спечели първата си победа за сезона в „А“ група след 33:30 (18:14) над „Чардафон“ в зала „Неврокоп арена“. Заради лекарската забрана на Костадин Филипов, гоцеделчевци изиграха мача само с един вратар в лицето на Александър Заемджиков, който се справи с поставената задача и дори порази мрежата на гостите с далечно хвърляне. На загрявката отпадна и крилото Георги Терзиев. Двубоят вървеше равностойно до 9-та мин., когато избраниците на Тодор Русков започнаха да трупат преднина. През втората част те на три пъти водеха с разлика от 5 гола, ала детинските им грешки в защита и пропуските в нападение позволиха на габровци да се приближат на едно попадение – 31:30 минута и половина преди края. За оставащото време пиринци отбелязаха чрез Кристо Дречев и Борислав Партенов и подпечатаха първия успех в кампанията. За неврокопчани най-резултатен бе Партенов с 10 гола, колкото отбеляза и Станислав Йорданов от „Чардафон“. Сметката си за домакините откри юношата на „Интер“ (Бл) Калоян Сотиров, разписал се 3 пъти.

„ПИРИН“ (ГД): Заемджиков-1, Магдалинчев-1, Пепиев, Рачев-8, Партенов-10, Дречев-7, Атрев (Романски, Баймаков, Стоилков, Сотиров-3, Лазаров-1, Янчев-2, Пелтеков)

„ЧАРДАФОН“: Бойчев, Б. Иванов-2, Денчев-3, Хр. Йорданов-5, Н. Иванов-3, Д. Иванов-1, Йорданов-10 (Р. Иванов, Торлозов-3, Събев-3)

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ