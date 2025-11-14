Гоцеделчевският хлебен бос Ат. Гаргавелов с ново амплоа – прави игрална зала за хазартни игри до цеха за тортички

Един от най-големите хлебопроизводители в Гоце Делчев – Атанас Гаргавелов, реши да влезе в хазартния бизнес. В един от гаражите на предприятието „Пиримпекс“ той ще прави игрална зала за хазартни игри.

Идеята е сравнително нова, защото инвестиционното му намерение е на много ранен етап – промяна предназначението на сградата. Помещението е с площ 74 кв.м и след преустройството в него ще се обособят игрална зала с площ 61,40 кв.м и склад 2,9 кв.м. Гаражът е водоснабден, електрозахранен и свързан към канализационната мрежа на Гоце Делчев. Не се налага промяна на съществуващата или изграждане на нова техническа инфраструктура.

Това е цялата информация, разпространена от Гаргавелов до институциите, от които е започнал да събира разрешителни.

В града има доста игрални зали, но явно бизнесменът е преценил, че в идеята „има хляб“, за да се заеме със сложната процедура по получаване на разрешително. Става въпрос за лиценз по реда на Закона за хазарта, който се издава единствено от изпълнителния директор на НАП. Лицензът обикновено е за 5 или 10 г. и той дава право за организиране само на изрично посочената в него игра или дейност, т.е. за всеки вид хазартна игра или дейност се изисква отделен лиценз.

Към искането за издаване на лиценз следва да бъдат приложени и цял куп документи, надлежно изредени в Наредба за документите, необходими за издаване на лиценз по Закона за хазарта. За да го получи, собственикът на игралната зала трябва да докаже наличието на извършени точно определени по размер инвестиции и средства за организиране на игрите, които трябва да бъдат поддържани в размер не по-малък от установения минимален размер през целия период на издадения лиценз.

Хлебният бос Атанас Гаргавелов е отдавна в частния бизнес – той е собственик на бившия „Сладкоп“ в града, в чиято база освен хляб пече и сладкиши. В основната му фирма „Пиримпекс“ АД е действителен съсобственик заедно с Анна Златинова.

ВАНЯ СИМЕОНОВА