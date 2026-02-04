Гоцеделчевци с втора победа в хандбалната „А“ група

Хандбалният „Пирин 64“ (ГД) постигна втора победа за сезона в „А“ група след 40:26 (18:13) срещу „Левски“ (Левски) у дома. Гоцеделчевци взеха сладък реванш за поражението през есента, когато с гол в последната секунда опонентите им спечелиха с 32:31. Състезателите на старши треньора Тодор Русков демонстрираха значително подобрение в защитен план и показаха далеч по-голям коефициент на полезно действие пред гола. Те се възползваха по най-добрия начин и от грешките на опонентите си. В игра влязоха всички хандбалисти на пиринци. Най-малките – Огнян Стоилков и Атанас Пелтеков, също допринесоха за актива на отбора. Кристо Дречев и Стоян Лазаров демонстрираха много добра форма и вкараха по 6 гола, а дошлият от „Интер“ (Бл) Калоян Сотиров показа, че се е аклиматизирал в новия си отбор и заби 5 попадения, по колкото имат и опитните Николай Атрев и Борислав Партенов. „Напредваме и трудът, който полагаме в последните две години започна да дава плодове. Още в началото казах мнението си като треньор, а и на ръководството, че следваме дългосрочен план, а не търсим моментни резултати. Вижда се, че това вече започва да работи. Тези момчета са пример за по-малките, които с още по-голямо желание се включват в тренировките и също надграждат. Те на практика виждат, че това, което тренираме не е толкова трудно, стига да има сериозно отношение върху поставените задачи“, коментира Т. Русков.

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ