ГРАБЕЖ ИЛИ НЕ?! 66-г. жена от с. Тешово се оплака, че е нападната от двама мъже в дома си, които я вързали и отмъкнали 4000 лв.

Полицаите не откриха никакви улики и следи от насилие

Полицията разследва грабеж в село Тешово след сигнал на 66-годишна жена, че била нападната в дома си от двама мъже. На 10 ноември тя подала сигнал в РУ – Гоце Делчев, че около 10:00 часа в същия ден две непознати за нея лица са проникнали в жилището й, което било отключено. Мъжете завързали ръцете и краката на жената и отнели сумата от около 4000 лв., която държала под възглавницата си.

Полицаите започнали незабавно процесуално-следствени действия, като на място пристигнали и криминалисти от ОД на МВР – Благоевград. При огледа в къщата не са установени кални следи от обувки на нападателите, а в същия ден е валял дъжд. Разследващите не се открили и дактилоскопични следи по дръжката на вратата, научи „Струма“ от свои източници.

Пред полицаите 66-годишната жена казала, че не е видяла лицата на двамата нападатели, тъй като били с качулки. По нея също не са установени белези от насилие. Жената е била освидетелствана за психично заболяване.

Работата по установяване на всички факти и обстоятелства, свързани със случая, продължава. За случая е уведомена Районна прокуратура и е образувано досъдебно производство.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА