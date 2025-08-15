Градево посрещна Успение на Пресвета Богородица с кръст, дарен от кмета на селото Николай Филимонов

Днес, когато отбелязваме Успение на Пресвета Богородица, в село Градево бе осветен голям шестметров кръст, поставен в близост до входа на църквата „Свети Илия“. В празничния ден отец Евгени отслужи водосвет за здраве, след което освети и божията светиня.

Християнският символ, който вечер ще свети е издигнат и дарен от кмета на село Градево Николай Филимонов, който с голямо сърце и вяра го е изработил и поставил. Кметът на най-дългото село в България благодари на хората, помогнали за поставянето на кръста – Илиян Ангелов, Роберто Йорданов и Мирослав Донев.

На церемонията по освещаването присъстваха кметът на община Симитли Апостол Апостолов, председателят на Общински съвет – Симитли Вилимир Александров, както и жители и гости на селото.

Кръстът – най-святият знак в християнството – е символ на вярата, надеждата и спасението. Той напомня за жертвата на Исус Христос за човечеството и за силата на любовта и прошката. Издигането на кръста пред църквата е свидетелство за жива вяра и духовна закрила над селото, неговите жители и всички, които прекрачат прага на Божия дом.





