Градоначалникът: Цената за сметосъбиране и смeтоизвозване на тон е 165,8 лв.

165,8 лв. на тон плаща община Благоевград, това заяви кметът на Благоевград Методи Байкушев във връзка с изнесените от съветника Д. Урдев данни. Той посочи, че е изненадан, че съветник с дългогодишен опит допуска грешки и изнася неверни данни, като заблуждава гражданите за реалните разходи, които се правят във връзка с поддържане на чистотата. Градоначалникът посочи, че за 2023 г. общината е похарчила за сметосъбиране и сметоизвозване 2,9 млн. лв., събрани са 21 000 тона отпадък, цената е 140,5 лв. на тон, същите са цифрите и за 2024 г., а за настоящата 2025 г. до края на септември са разходвани 2,57 млн. лв., събрани извозени са 15 555 т, което прави 165,8 лв. на тон.

„Най-загубеното време в този мандат са срещите с него, изключително трудно е да обясниш нещо на човек, който не желае да слуша и който не предлага някакви решения“, заяви М. Байкушев. На въпрос дали се е запознал с внесеното предложение от Урдев още през 2022 г. за организиране на чистотата в общината още през 2022 г. той заяви, че не знае за него.

Градоначалникът припомни, че в началото на мандата си преобразува ОП „Чистота“, като се вляха в него предприятията „Озеленяване“ и „Стройремонт“. Кметът отбеляза, че чистотата включва сметосъбиране и сметоизвозване, предварително третиране и депониране и чистотата на териториите. По план-сметка са планирани разходи за 16 млн. лв за чистота в общината през 2025 г., но се разполага в рамките на приходите.

На въпрос защо анаеробната инсталация все още не функционира, кметът каза, че има сключен договор за оператор и инсталацията е предадена, като в момента тече 6-месечен мобилизационен период, в който изпълнителят да си назначи персонал, да разположи контейнери, да направи графиците. До края на месеца се очаква да се разположат контейнерите. На питане дали се предвижда стимулиране на разделното събиране кметът отговори, че се мисли в тази посока и това ще залегне в наредбата, която се подготвя да се представи за обществено обсъждане и приемане от ОбС до края на годината. На въпрос на „Струма“ при възможност да се отложи въвеждане на принципа „замърсителят плаща“ дали община Благоевград ще се възползва, или има готовност да направи промяната кметът Байкушев заяви, че според него не трябва да се отлага. „Много политици смятат, че не е удачно точно сега да се правят такива промени, защото сме близо до избори, мнението ми е, че който не е готов да плати политическата цена на такава важна за обществото ни промяна, да не се захваща с политика“, категоричен бе кметът на Благоевград.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА