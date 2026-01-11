Градският и междуградски транспорт в Пернишко поскъпна

Цената на билета в градския транспорт в Перник е поскъпнал с 6 стотинки. Увеличението е в сила от 15 декември миналата година. Градските линии вече возят на цена от 0,80 евро, или 1,56 лева, при досегашна цена от 1,50 лева.

Поскъпване има и по междуселищните линии. По трасето Перник – София цената на билета е скочила от 3,60 лв. на 3,91 лева, което от първи януари се равнява на две евро.

По линията Пеарник – Радомир стойността на билета от 2 лв. е станал 2,35 лева, което от началота на годината се равнява на 1,20Е.

„Цената на билета е вдигната не заради еврото, а заради увеличените консумативи, заради увеличението на МРЗ. Знаете много добре, че се увеличи и ТОЛ системата миналата година. Многократно са увеличени и автогаровите услуги. Цената на транспортната услуга се формира от много фактори, един от които и най-важният е работната заплата на хората. Няма как ние да продължим да работим на старите цени и даже, бих казала, че увеличението на цената е изключително минимално на фона на увеличените ни разходи, тъй като последното увеличение на цените беше по време на пандемията“, заяви пред БНР Магдалена Милтенова, председател на Конфедерацията на автобусните превозвачи и управител на една от превозваческите фирми в Перник

Много са факторите, довели до това увеличение, каза още Милтенова и допълни, че то е трябвало да влезе в сила още през ноември м.г., но печатницата е закъсняла с отпечатването на билетите. Въвеждането на еврото е довело до известни затруднения.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА