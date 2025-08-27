Граждани задържаха пиян и дрогиран австриец в радомирското село Долни Раковец

Австрийски гражданин е задържан за шофиране на автомобил след употреба на наркотични вещества. До ареста се стигнало след сигнал от граждани, че в центъра на радомирското с. Долни Раковец са спрели водач на лек автомобил „Тойота“, който управлява рисково. Пристигналите на място полицаи тествали 39-годишният австрийски гражданин за алкохол и наркотици, като бил отчетен положителен резултат за амфетамин. Дал е кръвна проба за химичен анализ и е задържан за до 24 ч. с полицейска мярка. Автомобилът му е иззет и срещу него е образувано бързо производство.

Австрийският гражданин, както и преди два дни задържания отново за шофиране след употреба на наркотични вещества френски гражданин са на територията на радомирското с. Стефаново по повод провеждащия се Музикален обмен между артисти от различна народност, който приключва в сряда вечерта.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





