ГРАЖДАНСКИ СИГНАЛ ДО „СТРУМА”! Читател призовава: Паркирани коли до „зебрата“ срещу Спортния интернат в Благоевград създават риск за пешеходците, поставете колчета!

Неправомерно спиране на пешеходна пътека създава реална предпоставка за пътен инцидент на ул. „Иван Михайлов“ в Благоевград. За това сигнализира читател на „Струма“, който изпрати снимки на автомобила нарушител. На тях се вижда, че той е стъпил на „зебрата” до новопостроената кооперация срещу Спортния интернат. Той е последен в редицата от спрели коли, като тотално ограничава видимостта на пешеходците и ги поставя в рискова ситуация.

Дръзкото спиране посред бял ден на пешеходна пътека на натоварено кръстовище буди възмущение, тъй като само преди две седмици на метри от там бе блъсната ученичка от Благоевградската професионална гимназия „Ичко Бойчев“. При инцидента, станал на 18 септември, осмокласничката бе изскочила внезапно измежду спрелите автомобили и при последвалия удар се отърва като по чудо с уплаха и без травми, защото шофьорът караше бавно, спазвайки ограничението от 30 км/ч. Движението в района е много интензивно и директорът на училището Антон Драгоев апелира да бъде поставена релефна маркировка като допълнителна мярка за пътна безопасност.

Спрелият автомобил на пешеходна пътека пречи на видимостта на пешеходците Поредна спряла кола на пешеходна пътека В жк „Еленово“ отскоро има ограничителни колчета около пешеходна пътека

Резонно е предложението да се поставят ограничителни колчета около пешеходната пътека срещу Спортния интернат, каквито има вече на няколко места в града. Например при пешеходната пътека до автобусната спирка зад общината, на ул. „Митрополит Борис“, което заостря вниманието на шофьорите. Това е задължително и наложително в зоните с училища, в които мерките за пътната безопасност на учениците трябва да са приоритет за местната управа и контролните органи. Преди дни стана ясно, че живущи в жк „Еленово“ са успели да извоюват поставянето на такива колчета около пешеходна пътека, като преди това са минали през тромава процедура. За успешната инициатива, която бе илюстрирана със снимки, се разбра в социалната мрежа.

„Най-после и в жк „Еленово”! Едно разумно решение, което е от добрите идеи на общината. Призовавам този начин на обезопасяване да стане практика из целия град, на възлови места, около магазини и училища, покрай кръстовища и спирки! В този случай живеещи в района на кооперациите са подали заявление към община Благоевград, входирано от „Кедрон”, със събрани десетки подписи! Цялата процедура е минала през Общински съвет и въпреки забавянето вече е факт. Дано пред всяка пешеходна пътека бъде изградена подобна обезопасителна структура – евтино и надеждно е! И да стане възможно най-бързо, без заявления и подписи! Умолявам хората да се активират и по законов ред да искат правата си с цел безопасност за нас и нашите деца!“, призова анонимен потребител.

Иначе почти ежедневно в социалната мрежа или в общинската електронна платформа „СигналИн“ активни граждани публикуват снимки и подават сигнали за опасни улици и други нередности в Благоевград. Друг е въпросът дали се реагира своевременно на сигналите и доколко има полезен ефект.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА